Journées Européennes des Métiers d’Art Musée des Manufactures de Dentelles Retournac, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Musée des Manufactures de Dentelles Retournac Haute-Loire

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance des métiers d’art. Poussez la porte du Musée à Retournac et retrouvez 16 artisans d’art.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la Gare

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

