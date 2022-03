Journées Européennes des Métiers d’Art : Rencontres avec 3 artistes à l’Atelier Terre Précieuse – Alice Urien et Olivier Ruaud Val d’Oust, 2 avril 2022, Val d'Oust.

Atelier Terre Précieuse
51 avenue des Frères Rey
Val d'Oust

2022-04-02 – 2022-04-03

Val d’Oust Morbihan Val d’Oust

Quand des Métiers d’Art se rencontrent et se mêlent…

“Rêver et faire rêver est leur fil conducteur. Chacun à sa manière; ils modèlent la terre pour réaliser des créations uniques et contemporaines qui ne vous laisseront pas indifférents. Les formes, les textures, les contrastes, leurs procurent une liberté d’expression infinie que la cuisson raku vient sublimer.

Alice Urien et Olivier Ruaud invitent Caroline Guénolé “Leçon d’élégance”. Confection de robes d’exception sur-mesure.

Parce qu’il est important de se sentir féminine, belle, resplendissante, Caroline Guénolé propose des pièces uniques, façonnées à la commande et sur-mesure. Leçon d’élégance offre des créations originales, de grandes qualité réalisées avec soin.

Les broderies (de Lunéville, point de croix, à l’aiguille), boutis et autres techniques sont entièrement réalisés à la main, perle par perle, point par point à l’aiguille par Caroline. Les créations sont dessinées et confectionnées en intégralité dans son atelier en Bretagne, haut de gamme mélangeant couture et métiers d’art.

Démonstrations:

-démonstrations de broderie de Lunéville

– tournage

Ateliers découverte:

-broderie à l’aiguille, réalisation d’un motif brodé

– Raku

-modelage terre

+33 6 15 23 42 04

Atelier Terre Précieuse 51 avenue des Frères Rey Val d’Oust

