Journées européennes des Métiers d’Art – Regroupement chez Couleur Bois Athis-Val de Rouvre, 2 avril 2022, Athis-Val de Rouvre.

Journées européennes des Métiers d’Art – Regroupement chez Couleur Bois LA CARNEILLE 13 Rue des Marchands Athis-Val de Rouvre

2022-04-02 – 2022-04-03 LA CARNEILLE 13 Rue des Marchands

Athis-Val de Rouvre Orne

Atelier spécialisé dans la peinture sur meubles et objets en bois.

L’ouverture de l’atelier vous permettra de découvrir les différentes étapes de la rénovation d’un meuble : le décapage, le choix des peintures, des couleurs, et la finition étape incontournable pour retrouver le bois. La rénovation : ce n’est pas juste une histoire de décoration mais belle et bien la mise en valeur du bois : Nous ne cachons pas le bois : nous le sublimons ! Nous ne dissimulons pas le bois, nous le réactualisons !

Cette année Couleur Bois fêtera ses 25 années d’activités, nous sommes fiers de notre progression !

Vous pourrez également découvrir 4 autres artisans :

-Restaurateur de vitraux, Verrier au chalumeau

– Tapissier d’ameublement

– Marqueteur

– Lunetier

contact@couleur-bois.fr +33 6 06 40 74 31 https://www.couleur-bois.fr/

