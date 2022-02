Journées européennes des Métiers d’Art – Présentation du travail de couturier-styliste Saint-Martin-des-Landes, 2 avril 2022, Saint-Martin-des-Landes.

Journées européennes des Métiers d’Art – Présentation du travail de couturier-styliste Les Maugeries Atelier de couture Chachou Saint-Martin-des-Landes

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Les Maugeries Atelier de couture Chachou

Saint-Martin-des-Landes Orne Saint-Martin-des-Landes

Venez découvrir mon atelier de couture artisanale plein de chaleur et de lumineuses couleurs ! C’est dans le paysage campagnard de St Martin des Landes que je trouve mon inspiration pour des créations originales à partir de matières naturelles, souvent récupérées.

Couturière/Styliste, je crée sur commande et sur mesure. Je peux également donner une seconde vie à vos vêtements fétiches en effectuant des retouches sur tous les tissus, les cuirs et les fourrures.

Vous assisterez à des démonstrations de prise de mesure, de couture des différentes matières que je travaille. Je vous présenterai également ma nouvelle activité avec des réalisations en cours et finies : celle de Tapissier de siège.

Accueil dans le respect des règles sanitaires.

chachoul@wanadoo.fr +33 6 40 17 01 80 https://www.nathcreatrice.fr/

Les Maugeries Atelier de couture Chachou Saint-Martin-des-Landes

