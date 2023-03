Journées Européennes des Métiers d’Art :Présentation des différentes étapes de travail d’une pièce en grès et visite des différents postes de travail de l’atelier de poterie Le Terrarium Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Présentation des différentes étapes de travail d’une pièce en grès et visite des différents postes de travail de l’atelier de poterie.



Infos et résas au 06.50.05.34.10 ou sur http://www.le-terrarium.com/ +33 6 50 05 34 10 Le Terrarium 22 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

