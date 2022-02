Journées Européennes des Métiers d’Art – Poterie Au Grès du Temps Montsenelle, 2 avril 2022, Montsenelle.

Journées Européennes des Métiers d’Art – Poterie Au Grès du Temps Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 Lithaire 44 Route de Prétot

Montsenelle Manche Montsenelle

Les Journées Européennes des Métiers d’Art invitent le grand public à aller à la rencontre des artisans et de visiter leurs ateliers et découvrir ainsi des savoir-faire uniques au monde, synonymes d’excellence, d’art de vivre et d’innovation. La Poterie Au Grès du Temps ouvrira ses portes les 2 et 3 avril de 10h à 18h. Les visiteurs pourront découvrir l’atelier et les techniques utilisées pour réaliser les différentes créations (tour, colombin, plaque..) . La principale production de la poterie se tourne vers le jardin en grès résistant au gel. La gamme est très étendue, allant de la bordure de jardin, piège à limaces, pots, pots pour orchidées, sphères… Pour l’intérieur, les pièces sont réalisées en Raku nu et émail (pièces uniques). Les visiteurs pourront également visiter le jardin.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art invitent le grand public à aller à la rencontre des artisans et de visiter leurs ateliers et découvrir ainsi des savoir-faire uniques au monde, synonymes d’excellence, d’art de vivre et d’innovation. La…

+33 2 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com/

Les Journées Européennes des Métiers d’Art invitent le grand public à aller à la rencontre des artisans et de visiter leurs ateliers et découvrir ainsi des savoir-faire uniques au monde, synonymes d’excellence, d’art de vivre et d’innovation. La Poterie Au Grès du Temps ouvrira ses portes les 2 et 3 avril de 10h à 18h. Les visiteurs pourront découvrir l’atelier et les techniques utilisées pour réaliser les différentes créations (tour, colombin, plaque..) . La principale production de la poterie se tourne vers le jardin en grès résistant au gel. La gamme est très étendue, allant de la bordure de jardin, piège à limaces, pots, pots pour orchidées, sphères… Pour l’intérieur, les pièces sont réalisées en Raku nu et émail (pièces uniques). Les visiteurs pourront également visiter le jardin.

Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle

dernière mise à jour : 2022-01-31 par