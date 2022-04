Journées Européennes des Métiers d’Art Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Ce week-end, ce sont les Journées Européennes des Métiers d’Art ! 15 artisans d’art du Potager du Dauphin vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous faire découvrir leurs savoir-faire ! Héliogravure, fabrication de meubles, tapisserie haute-couture, iconographe ou encore créateur de bijoux sont à découvrir dans ce lieu exceptionnel et vous attendent nombreux !

Entrée libre

Pour les JEMA 2022, les artisans d’art du Potager du Dauphin vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous faire découvrir leurs savoir-faire ! Potager du Dauphin 15 rue Porto-Riche, Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2022-04-02 11:00-13:00; 14:00-19:00
2022-04-03 11:00-13:00; 14:00-19:00

