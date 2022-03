Journées Européennes des Métiers d’Art – Portes Ouvertes – Vitré Vitré, 2 avril 2022, Vitré.

Journées Européennes des Métiers d’Art – Portes Ouvertes – Vitré Vitré

2022-04-02 – 2022-04-02

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré

Marie Allo, céramiste et Aline Scamps, créatrice de la marque Dopo bijoux et accessoires vous propose une exposition de leur travail de la céramique pour l’une et de l’upcycling pour l’autre.

Marie vous propose également une démonstration de quelques gestes effectués avec la terre.

Aline vous fera une visite guidée de son atelier : chambre à air, tissus, créations découvrez l’envers du décor !

A l’occasion des journées Européennes des métiers d’art, rendez-vous les 2 et 3 avril à Vitré, 1 rue Frain de la Gaulayrie de 11h à 19h.

https://vietreinspiree.wixsite.com/my-site

Marie Allo, céramiste et Aline Scamps, créatrice de la marque Dopo bijoux et accessoires vous propose une exposition de leur travail de la céramique pour l’une et de l’upcycling pour l’autre.

Marie vous propose également une démonstration de quelques gestes effectués avec la terre.

Aline vous fera une visite guidée de son atelier : chambre à air, tissus, créations découvrez l’envers du décor !

A l’occasion des journées Européennes des métiers d’art, rendez-vous les 2 et 3 avril à Vitré, 1 rue Frain de la Gaulayrie de 11h à 19h.

Vitré

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT – VITRE