Drôme Démonstration des métiers de la bijouterie/joaillerie.



Visite de 45mn des ateliers pour un groupe de 10 personnes maximum SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme de Valence (04 75 44 90 40). rue Amblard Lycée Amblard Valence

