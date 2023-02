Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes de l’école Chara’ Arts, métiers du cinéma d’animation du Pôle de l’image animée Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes de l’école Chara’ Arts, métiers du cinéma d’animation du Pôle de l’image animée, 1 avril 2023, Valence . Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes de l’école Chara’ Arts, métiers du cinéma d’animation du Pôle de l’image animée 16 rue des 14 cantons Valence Drôme

2023-04-01 – 2023-04-01 Valence

Drôme Découverte des métiers de la conception et de l’animation de personnages pour le cinéma d’animation.



INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux ateliers auprès de l’Office de Tourisme de Valence (04 75 44 90 40). levilemaire@charaartschool.com Valence

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse 16 rue des 14 cantons Valence Drôme Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes de l’école Chara’ Arts, métiers du cinéma d’animation du Pôle de l’image animée 2023-04-01 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes de l’école Chara’ Arts, métiers du cinéma d’animation du Pôle de l’image animée Valence 1 avril 2023 16 rue des 14 cantons Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drôme