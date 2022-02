Journées européennes des Métiers d’Art – Portes ouvertes atelier Dentelle Magny-le-Désert Magny-le-Désert Catégories d’évènement: Magny-le-Désert

Magny-le-Désert Orne Magny-le-Désert Dentelle aux fuseaux J’ai étudié la dentelle aux fuseaux au Conservatoire de la dentelle de Bayeux.

Titulaire en 2002 du CAP Art de la dentelle aux fuseaux, j’ai créé mon atelier artisanal dans l’Orne à Magny le Désert en 2003.

Toutes mes créations, de l’élaboration du dessin, la dentelle et éventuellement la couture sont entièrement réalisées à la main.

Venez me retrouver à l’occasion des portes ouvertes dans la salle communale de Magny le Désert. La visite débute par une exposition de mon matériel et de certaines de mes créations (bijoux, marque-pages, motifs à encadrer, œuvres en 3D, napperons…), ainsi que des panneaux explicatifs des différentes étapes de la création de dentelle aux fuseaux. Je vous présente mon atelier et mon savoir-faire en organisant des démonstrations :

– d’ouvrages en cours de réalisation sur différents métiers (carreau)

