Journées européennes des Métiers d’Art : Portes Ouvertes Atelier de Maroquinerie Occagnes, 2 avril 2022, Occagnes.

Journées européennes des Métiers d’Art : Portes Ouvertes Atelier de Maroquinerie Carré Cuir 4 La Petite Rue Occagnes

2022-04-02 – 2022-04-03 Carré Cuir 4 La Petite Rue

Occagnes Orne Occagnes

A l’occasion des JEMA, évènement unique au monde, Catherine ECOBICHON vous propose de venir découvrir l’univers d’un atelier de maroquinerie dont le savoir-faire est issu d’une tradition familiale.

Un travail minutieux transmis entre génération, de mère à fille.

Ce moment sera l’occasion d’échanges sur les différentes étapes de préparation et de fabrication à la main d’un article de maroquinerie en partant de la peau jusqu’au produit fini (choix de la peau, coupe des morceaux, refente, parure, encollage, piqûre, filetage, teinture).

Les produits présentés sont en cuir de qualité et de coloris variés, entièrement confectionnés à l’atelier : portefeuille, porte-monnaie, ceintures, sacs à main, bracelets, etc.

Possibilité de commande d’articles sur mesure, en choisissant votre cuir.”

cathy.ecobichon@orange.fr +33 6 04 09 72 19

