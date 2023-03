Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes à l’AFPA Romans :Découverte des métiers de la fabrication chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie garnissage AFPA Romans Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes à l’AFPA Romans :Découverte des métiers de la fabrication chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie garnissage AFPA Romans, 31 mars 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes à l’AFPA Romans :Découverte des métiers de la fabrication chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie garnissage 26 Avenue des Allobroges AFPA Romans Romans-sur-Isère Drôme AFPA Romans 26 Avenue des Allobroges

2023-03-31 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-01 17:00:00 17:00:00

AFPA Romans 26 Avenue des Allobroges

Romans-sur-Isère

Drôme Découverte des métiers de la fabrication chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie garnissage. Techniques métiers et perspectives d’emploi à l’AFPA Romans AFPA Romans 26 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme AFPA Romans 26 Avenue des Allobroges Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville AFPA Romans 26 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes à l’AFPA Romans :Découverte des métiers de la fabrication chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie garnissage AFPA Romans 2023-03-31 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes ouvertes à l’AFPA Romans :Découverte des métiers de la fabrication chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie garnissage AFPA Romans Romans-sur-Isère 31 mars 2023 26 Avenue des Allobroges AFPA Romans Romans-sur-Isère Drôme AFPA Romans Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme