Journées Européennes des Métiers d'Art – Pôle Céramique de Normandie Port-Jérôme-sur-Seine

Seine-Maritime

Journées Européennes des Métiers d'Art – Pôle Céramique de Normandie Pôle Céramique de Normandie 14 Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine

2022-04-02

Du 28 mars au 3 avril, les métiers d'art sont à l'honneur partout en France.

Démonstration, tournage, décor céramique et visite des locaux de 11h à 13h et de 14h à 16h.

+33 2 35 31 93 51 https://www.poleceramiquenormandie.com/

Pôle Céramique de Normandie 14 Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine

Port-Jérôme-sur-Seine Pôle Céramique de Normandie 14 Rue Jean Maridor Seine-Maritime

Journées Européennes des Métiers d’Art – Pôle Céramique de Normandie Port-Jérôme-sur-Seine 2022-04-02 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art – Pôle Céramique de Normandie Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 2 avril 2022 Port-Jérôme-sur-Seine seine-maritime

Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime