JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Hangar de Jean Bergeron Pierrefitte-sur-Aire, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Porte ouverte au Hangar de Jean avec la participation de

– Angélique Jung artiste sculptrice sur pierre. Exposition et démonstration.

– Okopo-création, Louison Dirand créatrice de bijoux bois. Exposition.

– Eric Delacroix artiste sculpteur sur métal. Exposition et démonstration.

– L’association « au fil de l’aire », son Carrousel et ses ateliers de sculpture et de poterie. Exposition des sculptures réalisées pendant l’année.

– La Cie « rue de la casse » pour l’inauguration et exposition des sculptures réalisées lors des weekend soudeurs à Nettancourt.

Le samedi matin un atelier sculpture à la tronçonneuse se déroulera de 9h à 12h. Participation possible sur réservation.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Hangar de Jean Bergeron 1 rue Queue-de-Vache

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est

