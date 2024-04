Journées Européennes des Métiers d’Art La Forge Moderne Pau, dimanche 7 avril 2024.

Pour les JEMA 2024, l’association Arts et Matières vous invite à la Forge Moderne

Samedi 6 avril

– Portes ouvertes des ateliers et démonstrations de 15h à 18h

– Table ronde « La magie de la matière » dialogues entre artisanat d’art et créativité » à 18h30

– Apéritif convivial avec les artisans de l’association. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

La Forge Moderne 19 avenue Gaston Lacoste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

