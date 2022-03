Journées Européennes des Métiers d’Art : patrimoine et insertion Charmoy, 2 avril 2022, Charmoy.

Journées Européennes des Métiers d’Art : patrimoine et insertion RD47 La Tour du Bost Charmoy

2022-04-02 – 2022-04-02 RD47 La Tour du Bost

Charmoy Saône-et-Loire Charmoy

EUR Depuis 20 ans, l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine restaure, via ses chantiers d’insertion, un donjon du XIVe siècle classé monument historique : la Tour du Bost (entre Le Creusot et Montceau-les-Mines).

Les participants ont déjà restauré 5 niveaux (sur 7 au total) ainsi que la terrasse sommitale en restituant totalement la poutraison, les planchers, la maçonnerie, les ouvertures, les sols, les cheminées, etc. Les nombreux métiers de la Tour (forge, charpente, menuiserie, taille de pierre et sculpture, pose de tomettes) servent de support à la construction d’un projet professionnel et d’un projet de vie qui permettront aux participants de retrouver pleinement leur place dans la société.

Dans le droit fil de ces actions, Tremplin Homme et Patrimoine propose, pour l’édition 2022 des JEMA, une programmation centrée sur le patrimoine et l’insertion pour donner l’occasion au public de découvrir comment les chantiers d’insertion sont acteur de la restauration du patrimoine vernaculaire ou monumental.

Ces journées offriront également la possibilité au public de visiter la Tour du Bost, très exceptionnellement ouverte au public.

La Tour du Bost a été retenue par l’Institut National des Métiers d’Art comme lieu d’accueil de deux « Rendez-vous d’exception ».

Atelier d’initiation à la forge, encadré par le ferronnier qui dirige l’atelier forge de la Tour du Bost. Chaque participant pourra essayer marteau et enclume pour forger un clou marinier et repartira avec sa réalisation.

L’atelier sera complété par une exposition des portes et volets réalisés pour la restauration de la Tour : clous, pentures, verrous forgés.

Atelier sur réservation uniquement les samedi 2 et dimanche 3 avril à 14h et 16h.

10 personnes maximum, à partir de 12 ans. Réservation par mail : tremplinhp@tremplinhp.com

Visites guidées de la Tour et du chantier de restarauration, sous la conduite de Robert Chevrot, Président de l’association « La Tour du Bost ». L’occasion de découvrir ce patrimoine méconnu et très peu ouvert au public.

Visite sur réservation uniquement les samedi 2 et dimanche 3 avril à 15h et 17h.

10 personnes maximum. Réservation par mail : tremplinhp@tremplinhp.com

Attention : la visite compte de nombreux escaliers aux marches parfois inégales

Programme général du week-end

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h

Ateliers savoir-faire / démonstrations artisanales

• Forge

• Taille de pierre

• Pose tomettes avec les différentes étapes de pose

• Enduits et badigeons

• Fabrication de bardeaux de châtaignier avec possibilité de fabriquer un bardeau

Présentation du travail de l’atelier d’insertion « L’Atelier du Coin »

L’Atelier du Coin est un atelier chantier d’insertion. Trente salariés par an travaillent dans cette structure portée par l’Association Arc-en-Ciel , qui a pour but de lever les freins à l’emploi de personnes en difficulté. Certains salariés sont reconnus comme travailleurs handicapés. Différentes situations de précarité, d’exclusion, de non-qualification professionnelle ou de problématiques de santé se retrouvent et font l’objet d’un accompagnement spécifique. Les objectifs fondant l’association sont de permettre à ces personnes d’intégrer un espace communautaire de travail adapté préparant leur insertion sociale et professionnelle.

Expositions, visite libre de la Tour

Spécial jeunes

• Jeu de piste pour découvrir la Tour

• Atelier maquettes de voûtes

Programmation complémentaire : réservation obligatoire

Atelier forge (Rendez-vous d’exception) : samedi et dimanche à 14h et 16h

Visite guidée (Rendez-vous d’exception) : samedi et dimanche à 15h et 17h.

tremplinhp@tremplinhp.com +33 3 85 32 90 30

Depuis 20 ans, l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine restaure, via ses chantiers d’insertion, un donjon du XIVe siècle classé monument historique : la Tour du Bost (entre Le Creusot et Montceau-les-Mines).

Les participants ont déjà restauré 5 niveaux (sur 7 au total) ainsi que la terrasse sommitale en restituant totalement la poutraison, les planchers, la maçonnerie, les ouvertures, les sols, les cheminées, etc. Les nombreux métiers de la Tour (forge, charpente, menuiserie, taille de pierre et sculpture, pose de tomettes) servent de support à la construction d’un projet professionnel et d’un projet de vie qui permettront aux participants de retrouver pleinement leur place dans la société.

Dans le droit fil de ces actions, Tremplin Homme et Patrimoine propose, pour l’édition 2022 des JEMA, une programmation centrée sur le patrimoine et l’insertion pour donner l’occasion au public de découvrir comment les chantiers d’insertion sont acteur de la restauration du patrimoine vernaculaire ou monumental.

Ces journées offriront également la possibilité au public de visiter la Tour du Bost, très exceptionnellement ouverte au public.

La Tour du Bost a été retenue par l’Institut National des Métiers d’Art comme lieu d’accueil de deux « Rendez-vous d’exception ».

Atelier d’initiation à la forge, encadré par le ferronnier qui dirige l’atelier forge de la Tour du Bost. Chaque participant pourra essayer marteau et enclume pour forger un clou marinier et repartira avec sa réalisation.

L’atelier sera complété par une exposition des portes et volets réalisés pour la restauration de la Tour : clous, pentures, verrous forgés.

Atelier sur réservation uniquement les samedi 2 et dimanche 3 avril à 14h et 16h.

10 personnes maximum, à partir de 12 ans. Réservation par mail : tremplinhp@tremplinhp.com

Visites guidées de la Tour et du chantier de restarauration, sous la conduite de Robert Chevrot, Président de l’association « La Tour du Bost ». L’occasion de découvrir ce patrimoine méconnu et très peu ouvert au public.

Visite sur réservation uniquement les samedi 2 et dimanche 3 avril à 15h et 17h.

10 personnes maximum. Réservation par mail : tremplinhp@tremplinhp.com

Attention : la visite compte de nombreux escaliers aux marches parfois inégales

Programme général du week-end

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h

Ateliers savoir-faire / démonstrations artisanales

• Forge

• Taille de pierre

• Pose tomettes avec les différentes étapes de pose

• Enduits et badigeons

• Fabrication de bardeaux de châtaignier avec possibilité de fabriquer un bardeau

Présentation du travail de l’atelier d’insertion « L’Atelier du Coin »

L’Atelier du Coin est un atelier chantier d’insertion. Trente salariés par an travaillent dans cette structure portée par l’Association Arc-en-Ciel , qui a pour but de lever les freins à l’emploi de personnes en difficulté. Certains salariés sont reconnus comme travailleurs handicapés. Différentes situations de précarité, d’exclusion, de non-qualification professionnelle ou de problématiques de santé se retrouvent et font l’objet d’un accompagnement spécifique. Les objectifs fondant l’association sont de permettre à ces personnes d’intégrer un espace communautaire de travail adapté préparant leur insertion sociale et professionnelle.

Expositions, visite libre de la Tour

Spécial jeunes

• Jeu de piste pour découvrir la Tour

• Atelier maquettes de voûtes

Programmation complémentaire : réservation obligatoire

Atelier forge (Rendez-vous d’exception) : samedi et dimanche à 14h et 16h

Visite guidée (Rendez-vous d’exception) : samedi et dimanche à 15h et 17h.

RD47 La Tour du Bost Charmoy

dernière mise à jour : 2022-03-18 par