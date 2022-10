Journées Européennes des métiers d’art : Passionnément métiers d’art

2023-03-30 – 2023-04-02 A l’occasion des Journées Européennes des métiers d’art, la Galerie des Créateurs de Touques organise une exposition dans l’église Saint-Pierre de Touques. Céramique, verre, textile, cuir, bois, papier…l’ampleur du champs de la création est large.

Avec passion, unis dans la matière dans une dynamique collective, les artisans d’art imaginent et conçoivent des pièces originales qui interpellent, séduisent et suscitent des coups de cœur.

Une création plurielle aux sources d'inspiration variées qui illustre les savoir-faire et enchante notre quotidien. Vernissage samedi 1er avril à 18h.

