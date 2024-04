Journées Européennes des Métiers d’Art > Participation à l’activité de tapisserie d’ameublement Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art > Participation à l’activité de tapisserie d’ameublement Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Samedi

Durant les Journées Europénnes des Métiers d’Art, vous aurez l’occasion

1- D’échanger sur le métier de tapissier.

Historique du métier de tapissier d’ameublement comment se métier s’est il crée progressivement afin de répondre à une attente non seulement esthétique mais aussi de confort puis, avec le temps, ergonomique. Pourquoi est il important de faire perdurer le sur-mesure ? Quels sont les autres métiers artisanaux que le tapissier fait intervenir en parallèle à sa propre activité ? Quels sont ses domaines d’intervention ?

2- De découvrir les différents tissus et instruments utilisés.

Apprenez à faire la différence entre un tissu réservé aux rideaux, aux doubles rideaux, à un dossier de fauteuil et à une assise.3- De participer activement à des ateliers Proposition d’Atelier couture rideaux et d’atelier réfection sièges (apprenez à donner forme à une assise et à la piquer pour la conserver). Alors n’hésitez plus, venez découvrir mon fabuleux métier de tapissier-décorateur !

Durant les Journées Europénnes des Métiers d’Art, vous aurez l’occasion

1- D’échanger sur le métier de tapissier.

Historique du métier de tapissier d’ameublement comment se métier s’est il crée progressivement afin de répondre à une attente non seulement esthétique mais aussi de confort puis, avec le temps, ergonomique. Pourquoi est il important de faire perdurer le sur-mesure ? Quels sont les autres métiers artisanaux que le tapissier fait intervenir en parallèle à sa propre activité ? Quels sont ses domaines d’intervention ?

2- De découvrir les différents tissus et instruments utilisés.

Apprenez à faire la différence entre un tissu réservé aux rideaux, aux doubles rideaux, à un dossier de fauteuil et à une assise.3- De participer activement à des ateliers Proposition d’Atelier couture rideaux et d’atelier réfection sièges (apprenez à donner forme à une assise et à la piquer pour la conserver). Alors n’hésitez plus, venez découvrir mon fabuleux métier de tapissier-décorateur ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Villedieu-les-Poêles 48 rue carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie gusorel@laposte.net

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Participation à l’activité de tapisserie d’ameublement Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2024-03-28 par CDT Manche