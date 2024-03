Journées Européennes des métiers d’art Rue Pierre Feutren Paimpol, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des métiers d’art Rue Pierre Feutren Paimpol Côtes-d’Armor

L’association LYBaKaPa (association des artistes et artisans d’art du Canton de Paimpol) et la ville de Paimpol s’associent une nouvelle fois pour participer à cette manifestation qui se déroulera désormais au cœur de Paimpol à La Sirène.

Les artisans d’art présents exposeront des œuvres représentatives de leur travail. Un focus particulier est mis sur les démonstrations et animations afin d’attiser la curiosité des (petits et grands) enfants. Les activités présentées seront variées céramique, reliure d’art, marqueterie, bijouterie-joaillerie, mosaïque, émail, tournage sur bois, sculptures sur granit ou sur bois, laine feutrée, travail du cuivre, des algues, de la nacre, du lierre… .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Rue Pierre Feutren La Sirène

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

L'événement Journées Européennes des métiers d'art Paimpol a été mis à jour le 2024-03-22