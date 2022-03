Journées Européennes des Métiers d’Art Ornans, 1 avril 2022, Ornans.

Journées Européennes des Métiers d’Art Ornans

2022-04-01 – 2022-04-01

Ornans Doubs

Les artistes et artisans de la Vallée de la Loue se réunissent à Ornans le temps d'un week-end afin de mettre en valeur leur travail et leurs créations. Présents au caveau des arts, mais aussi place Courbet, rue Pierre Vernier, et rue Saint-Laurent, ils se feront un plaisir de vous parler de leur passion qui les anime au quotidien.

+33 3 81 62 40 30

