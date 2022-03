Journées européennes des métiers d’art : Nos mains à l’unisson Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier Alpes de Haute-Provence Forcalquier Sélectionné par les JEMA, je vous invite à découvrir les techniques de la gravure : travail de la plaque d’impression, cheminement de la création. Démonstrations les 1er, 2 & 3 avril de 14 h à 18h30. Exposition de gravures anciennes. patrickciuti@bbox.fr +33 6 62 61 89 27 https://www.artistescontemporains.org/membre/patrick-ciuti/ Forcalquier

