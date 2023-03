Journées Européennes des Métiers d’Art Musée des Techniques, 1 avril 2023, Beautiran Beautiran.

2023-04-01 – 2023-04-02

Pendant deux jours de 10h à 18h, les visiteurs seront accueillis par les artisans d’Art qui leur feront découvrir avec passion leurs œuvres, porter le regard sur leurs outils, toucher du doigt leurs idées et leur créativité.

Vous pourrez consulter David : le jardinier paysagiste vous conseillera dans vos choix de végétaux et de culture.

Seront également exposées les photos d’Art de Florent Pacaud, les bronzes d’Alain Cantarel et les peintures à l’huile d’Hug’s.

Vincent Loiseau, Meilleur Ouvrier de France, vous expliquera l’art de la peinture sur Porcelaine et Claudie Vaissière vous racontera l’art des kusamonos.

Deux temps forts viendront ponctuer ces journées :

– Lucien Arlaud peintre aquarelliste dédicacera son livre : « Mes landes de Gascogne ».

– La conférence d’Evelyne Bermond-Picot : « les Marques de marchands du XIII° au XIX° siècle ».

