Journées Européennes des Metiers d’Art Salles municipales Mortemart, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Metiers d’Art Salles municipales Mortemart Haute-Vienne

Seul village haut-viennois porteur du label des Plus Beaux Villages de France , Mortemart met à l’honneur en son cœur historique onze Métiers d’Art du territoire limousin céramique, coutellerie, décoration sur céramique, ébénisterie, ferronnerie d’art, gravure, imprimerie, marqueterie de paille, restauration de tableaux, tapisserie d’ameublement, tableaux en papier roulé.

Conjuguant savoir-faire et créativité, sans cesse enrichis et renouvelés, ils préservent et perpétuent un patrimoine inestimable. A l’occasion de cette 17ème édition, ils souhaitent transmettre aux visiteurs, petits et grands, une part de leur héritage maitrisé Sur le bout des doigts .

Des temps d’échanges, de démonstrations et d’initiation émailleront ces trois journées tournées vers la transformation de la matière, la fabrication, la conservation, la restauration de qualité et l’excellence du geste. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salles municipales 1 Rue des Augustins

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journées Européennes des Metiers d’Art Mortemart a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Pays du Haut Limousin