Montmédy Meuse Bienvenue dans l’univers de Dayãa Maroquinerie !

Je vous ouvre les portes de mon atelier-boutique au sein de la citadelle de Montmédy afin de vous y partager mon savoir-faire autour du cuir.

Au programme :

– Explication du procédé de tannage, différence entre le tannage végétal et le tannage minéral

– Découverte d’une peau sous tous ses aspects : à poil ou sans poil, les marques laissées pour la vie de l’animal ou celles laissées pour le tanneur etc

– Description des différentes étapes de réalisation d’un article de maroquinerie : patronage / découpe / parage / encollage / filetage / couture / pose de objets métallique / mise en forme / bichonnage

Au plaisir de vous y rencontrer et d’échanger sur ce savoir-faire. +33 6 47 16 92 71 Dayaa Maroquinerie

