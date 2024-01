Journées Européennes des Métiers d’Art Montbazon, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Montbazon Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

« Sur le bout des doigts ». Les métiers d’art participent au dynamisme et à l’histoire de nos territoires et apportent l’innovation. Au travers d’une vingtaine d’exposants, vous pourrez apprécier toute la diversité des pratiques artisanales.

« Sur le bout des doigts ». Les métiers d’art participent au dynamisme et à l’histoire de nos territoires et apportent l’innovation. Au travers d’une vingtaine d’exposants, vous pourrez apprécier toute la diversité des pratiques artisanales.

EUR.

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@ville-montbazon.fr



L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Montbazon a été mis à jour le 2024-01-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme