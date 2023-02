Journées Européennes des Métiers d’Art – Monflanquin Salle Aquitaine Monflanquin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-03-31 11:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Lot-et-Garonne EUR Exposition en mode galerie

Vernissage de l’expo le vendredi à 18h30.

