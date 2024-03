Journées Européennes des Métiers d’Art Monflanquin Monflanquin, vendredi 5 avril 2024.

Sur la thématique « Sur le bout des doigts », les visiteurs seront invités à explorer, toucher, sentir et ressentir les métiers d’art.

La programmation a pour objectif de proposer de découvrir des objets pensés, crées avec des matériaux nobles et façonnés avec dextérité et savoir-faire des artisans d’art du territoire.

Exposition dans la salle Aquitaine, autour et à proximité de la place des arcades. Vernissage le vendredi à 18h30.

Les professionnels métiers d’art de la bastide se sont mobilisés et seront présents dans leurs locaux ainsi que d’autres du Lot-et-Garonne. Ils feront découvrir leurs gestes, leurs techniques et leurs productions et il sera possible pour les visiteurs de s’inscrire à des ateliers.

Accueil jeune public visite guidée de l’exposition, démonstration et/ou atelier découverte taille de pierre, vannerie…

Ouverture de POLLEN exposition « CRYPTOBIOSE ». EUR.

Début : 2024-04-05 11:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

