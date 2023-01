JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – MÉTIERS D’ART ET LAITERIE DU MAZEAU À L’UNISSON Le Mazeau Le Mazeau Le Mazeau Catégories d’Évènement: 85420

Le Mazeau

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – MÉTIERS D’ART ET LAITERIE DU MAZEAU À L’UNISSON Le Mazeau, 1 avril 2023, Le Mazeau Le Mazeau. JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – MÉTIERS D’ART ET LAITERIE DU MAZEAU À L’UNISSON chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420

2023-04-01 – 2023-04-01 Le Mazeau

85420 Le Mazeau Lors de ces journées, vous pourrez découvrir différents métiers d’art. Programme à venir. Découvrez des artistes et artisans d’art sur un site atypique! Accueil Le Mazeau

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 85420, Le Mazeau Autres Lieu Le Mazeau Adresse chemin de l'ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Ville Le Mazeau Le Mazeau lieuville Le Mazeau Departement 85420

Le Mazeau Le Mazeau Le Mazeau 85420 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mazeau-le-mazeau/

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – MÉTIERS D’ART ET LAITERIE DU MAZEAU À L’UNISSON Le Mazeau 2023-04-01 was last modified: by JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – MÉTIERS D’ART ET LAITERIE DU MAZEAU À L’UNISSON Le Mazeau Le Mazeau 1 avril 2023 85420 chemin de l'ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Le Mazeau Le Mazeau kb:France5285

Le Mazeau Le Mazeau 85420