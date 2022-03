Journées Européennes des Métiers d’Art: Memoriam – Petite cité de caractère Josselin, 2 avril 2022, Josselin.

Journées Européennes des Métiers d’Art: Memoriam – Petite cité de caractère Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin

2022-04-02 – 2022-04-03 Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation

Josselin Morbihan

L’héliograveur Fanny Boucher et le photographe Edouard Elias présentent Memoriam, une œuvre commune créée en 2018 pour l’exposition Wonder Lab au Musée National de Chine à Pékin. Fanny Boucher est l’un des rares artisans à maîtriser le geste complexe de l’héliogravure, aujourd’hui pratiquée dans moins de dix ateliers à travers le monde. Portes ouvertes de 11h à 19h les 2 et 3 avril 2022.

+33 2 97 22 24 17

