JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART : MATIERES ET SAVOIR-FAIRE : Le fil du bois Musée Vouland Avignon, mardi 2 avril 2024.

un accueil de classes sur réservation (projection des vidéos / manipulation de nombreux échantillons de bois – xylothèque – avec quelques focus sur des pièces remarquables de la collection. 2 – 5 avril

Adulte : 6€ | Réduit*: 4 € | Enfant (- 12 ans) : Gratuit | Jeunes : Pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T14:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T18:00:00+02:00

Le mobilier et les objets d’art du Musée Louis Vouland donnent à voir de nombreux matériaux et techniques mis en œuvre grâce à de nombreux savoir-faire. A l’occasion de ces Journées Européennes des Métiers d’Art, des vidéos réalisées dans le cadre du projet « Matières et savoir-faire » seront diffusées en continu au sein des collections d’Arts décoratifs.

Ce sont des portraits d’artisans de la région d’Avignon qui partagent leurs savoirs et savoir-faire à partir de créations ou de restaurations, et portent leurs regards sur les Arts décoratifs des 17e et 18e siècles, et les peintures du Musée Vouland :

Giovanni Taormina – Restaurateur de peinture de chevalet, Avignon (84)

Corentin Tavernier – Artisan d’art/marqueteur (bois), Pernes-les-Fontaines (84)

Marc Angosto – Menuisier-Ébéniste, Carpentras (84)

Tarifs musée / exposition / jardin (6 € / 4 € / gratuit pour les – de 12 ans)

+ 2 € / visite accompagnée

Limité à 18 personnes / Réservation : 04 90 86 03 79 ou mail​

Et sur RDV pour les groupes

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 03 79 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.vouland@wanadoo.fr »}]

