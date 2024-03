JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART : MATIERES ET SAVOIR-FAIRE : Bois d’ici et d’ailleurs Musée Vouland Avignon, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Attardez-vous le temps d’un instant sur des meubles remarquables des 17e et 18e siècles présentés dans le musée et touchez du bout des doigts différentes essences de bois grâce à une xylothèque (manipulation de nombreux échantillons). C’est aussi l’occasion de découvrir certains arbres du jardin comme le tilleul, bois utilisé notamment pour les cadres sculptés.

Tarifs musée / exposition / jardin (6 € / 4 € / gratuit pour les – de 12 ans)

+ 2 € / visite accompagnée

Limité à 18 personnes / Réservation : 04 90 86 03 79 ou mail​

Et sur RDV pour les groupes

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 03 79 »}]

