Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journées Européennes des Métiers d’Art : Matière à l’Oeuvre Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées Européennes des Métiers d’Art : Matière à l’Oeuvre Romans-sur-Isère, 18 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Journées Européennes des Métiers d’Art : Matière à l’Oeuvre 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Rue Bistour Le Musée International de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme Plus d’une trentaine d’artisans d’art investiront le bel écrin des jardins du Musée !

Découvertes et démonstrations des métiers de bottiers main, tapissiers, maroquiniers, bijoutiers, vitraillistes, enlumineurs,céramistes, modistes, ébénistes… +33 4 75 05 51 81 http://www.museedelachaussure.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bistour Le Musée International de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.0436#5.05555