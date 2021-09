Upie Upie Drôme, Upie Journées Européennes des Métiers d’Art : Matériaux sous toutes ses Formes Upie Upie Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes des Métiers d’Art : Matériaux sous toutes ses Formes Upie, 18 septembre 2021, Upie. Journées Européennes des Métiers d’Art : Matériaux sous toutes ses Formes 2021-09-18 – 2021-09-19 Salle des Fêtes 55 chemin des Vieilles

Upie Drôme Upie Les artisans d’art restaurent le Patrimoine d’hier

et inventent celui de demain !



Collectif d’ Artistes et Artisans d’Art à Upie

Matières à l’oeuvre : Matériaux sous toutes ses formes ! contact@mairie-upie.com +33 4 75 84 45 30 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

