Journées Européennes des Métiers d’Art Marseille 7e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Le thème de cette année Nos mains à l’unisson.

Pour cette édition spéciale des JEMA 2024, l’atelier-boutique Faméthic au 2 rue Grignan (13001) vous propose de participer à un atelier d’initiation au travail du cuir avec Valérie, sellière-maroquinière depuis 11 ans.



Durant l’atelier vous pourrez fabriquer un porte-carte / porte-monnaie / pochette (multifonction donc) sans couture et ultra pratique. Une création que vous garderez bien sûr !

Vous pourrez également personnaliser votre création avec un marquage à chaud de vos initiales.



L’atelier dure 1h30 à 2h, et coûte 50 €.

Les inscriptions se font à l’avance, sur le site internet de Faméthic :

https://famethic.fr/products/initiez-vous-au-travail-du-cuir

Samedi 6 avril à 10h et 14h

Dimanche 7 avril à 10h et 14h .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Plusieurs ateliers et boutiques d’artisans , CIRVA et centre de ressources du Mucem

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

