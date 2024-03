Journées européennes des métiers d’art Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez, vendredi 5 avril 2024.

Sara et Léa vous invitent à venir découvrir leur métier la fabrication artisanale de bérets.

Découvrez les différentes étapes nécessaires à la naissance de ce couvre-chef emblématique de notre pays, et plus particulièrement de notre région du Béarn le tricotage, le remaillage, le foulon, la teinture, le grattage, le rasage, le décatissage, les coutures et le bichonnage.

Venez voir si vous avez une tête à bérets dans le plus petit atelier du monde ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-05 12:00:00

Manufacture de bérets 4 rue de l’Horloge Orthez

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sara.goupy@gmail.com

