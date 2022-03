Journées européennes des Métiers d’Art Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan

Journées européennes des Métiers d'Art Malestroit, 2 avril 2022, Malestroit.

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Malestroit Morbihan La ville de Malestroit accueille de nouveau les Journées Européennes des Métiers d’Art. Cette année encore, un circuit est proposé aux visiteurs pour découvrir les artisans présents tout en profitant de notre belle cité millénaire. Le départ du circuit aura lieu au niveau de l’écluse. +33 2 97 75 11 75 http://www.villedemalestroit.bzh/ La ville de Malestroit accueille de nouveau les Journées Européennes des Métiers d’Art. Cette année encore, un circuit est proposé aux visiteurs pour découvrir les artisans présents tout en profitant de notre belle cité millénaire. Le départ du circuit aura lieu au niveau de l’écluse. Malestroit

