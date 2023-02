Journées Européennes des Métiers d’Art : Malen Perret, potier de grès Upie Upie Catégories d’Évènement: Drôme

Upie

Journées Européennes des Métiers d'Art : Malen Perret, potier de grès, 29 mars 2023, Upie

2023-03-29 10:00:00 – 2023-03-31 18:00:00

Drôme Upie Ouverture de l’atelier pour les JEMA. Malen vous présentera sa production de grès et les procédés de fabrication. Démonstrations de tournage.



L’atelier étant un peu caché dans la campagne de Upie, visite sur RDV à prendre par téléphone ou par mail. malenperret@gmail.com +33 6 17 72 31 52 Upie

