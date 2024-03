Journées Européennes des Métiers d’Art – madd-bordeaux Société Philomatique de Bordeaux Bordeaux, mardi 2 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art – madd-bordeaux Le musée des Arts décoratifs et du Design propose, en collaboration avec la Philomathique de Bordeaux, une riche programmation autour des métiers d’art du 2 au 7 avril. 2 avril – 3 mai Société Philomatique de Bordeaux Entrée libre

Début : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T09:00:00+02:00 – 2024-05-03T17:00:00+02:00

Le programme du 2 au 7 avril à la Philomathique de Bordeaux :

> Inauguration des JEMA2024 et de l’exposition Manufacto

Mardi 2 avril à 18h30 – Accès libre

> Exposition Manufacto, la fabrique des savoir-faire

Du 3 au 7 avril : de 9h à 12h et de 14h à 17h – entrée libre

Depuis 2021, le madd-bordeaux participe au projet Manufacto créé par la Fondation d’entreprise Hermès, un dispositif inédit de sensibilisation aux métiers de la main en milieu scolaire. Sous la conduite d’un professionnel accueilli dans l’établissement avec la complicité des enseignants, les élèves ont fabriqué dans leur classe des objets contemporains, conçus par le Studio BrichetZiegler, en découvrant les gestes, techniques et outils des artisans.

Les différents objets fabriqués cette année par les enfants seront exposés et accessibles en visite libre.

> Ateliers de fabrication artisanale « le coussin piqué » – A partir de 10 ans

Mercredi 3, samedi 6 et dimanche 7 avril à 10h et à 14h

Durée de l’atelier : 1h30 – Nombre de places limité

Gratuit sur inscription artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

> Table ronde « Design et artisanat d’art, quelles synergies ? »

Jeudi 4 avril à 19h – entrée libre

Avec Bérengère Bussioz (designer, Bordeaux), Erwan de Rengervé (céramiste, Bordeaux) et Anton Laborde (artiste, ébéniste, Ribérac en Dordogne)

Bien que distincts, le design et l’artisanat convergent pour former des synergies créatives. Entre partage d’excellence technique et recherche dans l’innovation, designers et artisans explorent le champ des possibles, repoussent les limites des matériaux et du geste, cherchent à répondre à des besoins de la façon la plus juste.

Gratuit sur inscription artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

> Démonstration et découverte du cannage traditionnel

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 16h

Découvrez la technique du cannage traditionnel, son histoire et son application en présence de l’une des rares professionnelles de la Région Nouvelle-Aquitaine à maîtriser cette technique, formatrice à la Philomathique de Bordeaux.

Tout au long de la semaine, la Philomathique de Bordeaux proposera en parallèle des expositions de chefs-d’oeuvres de Meilleurs Ouvriers de France et Meilleurs Apprentis de France, différentes animations et des ateliers de découverte.

https://madd-bordeaux.fr/agenda/journees-europeennes-des-metiers-dart

