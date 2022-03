Journées européennes des métiers d’art Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Journées européennes des métiers d’art Lons-le-Saunier, 2 avril 2022, Lons-le-Saunier. Journées européennes des métiers d’art Lons-le-Saunier

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier A la préfecture : 2 et 3 avril de 10h à 18h – 12 exposants et 6 ateliers de démonstration

Au Carrefour de la communication : 1,2,3 avril de 10h à 18h – 10 exposants

Entrée gratuite – expositions ventes A la préfecture : 2 et 3 avril de 10h à 18h – 12 exposants et 6 ateliers de démonstration

Au Carrefour de la communication : 1,2,3 avril de 10h à 18h – 10 exposants

Entrée gratuite – expositions ventes Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Ville Lons-le-Saunier lieuville Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Journées européennes des métiers d’art Lons-le-Saunier 2022-04-02 was last modified: by Journées européennes des métiers d’art Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 2 avril 2022 Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura