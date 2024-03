Journées Européennes des métiers d’art Loïk Josse Loïk Josse Paimpol, samedi 6 avril 2024.

Présentation des techniques, outils et des matériaux de la sculpture et démonstration de fonderie d’art techniques de la taille du bois de la pierre (gouges, outils diamantés…) technique du modelage en terre, en cire technique de l’architecture soudée (soudure à l’arc) technique et démonstration de fonderie d’art étude du modèle, moulage au sable, fusion du métal, coulée, ébarbage, patine techniques utilisées pour la réalisation d’automates programmation de micro contrôleurs (Arduino) pour moteur pas à pas. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Loïk Josse 20 Rue Yves-Marie le Guyader

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

