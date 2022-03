JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Lodève, 31 mars 2022, Lodève. JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Lodève

2022-03-31 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Lodève Hérault NOS MAINS A L’UNISSON, au coeur du patrimoine vivant !

Venez découvrir les métiers d’Art autour du tissage à Lodève !

Au programme :

– Visites guidées de la Manufacture de la Savonnerie

– Atelier de tressage végétal et expositions

– Vente d’artisanat d’art autour du tissage NOS MAINS A L’UNISSON, au coeur du patrimoine vivant !

Venez découvrir les métiers d’Art autour du tissage à Lodève !

Au programme :

– Visites guidées de la Manufacture de la Savonnerie

– Atelier de tressage végétal et expositions

– Vente d’artisanat d’art autour du tissage tourisme@lodevoisetlarzac.fr +33 4 67 88 86 44 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ NOS MAINS A L’UNISSON, au coeur du patrimoine vivant !

Venez découvrir les métiers d’Art autour du tissage à Lodève !

Au programme :

– Visites guidées de la Manufacture de la Savonnerie

– Atelier de tressage végétal et expositions

– Vente d’artisanat d’art autour du tissage CCLL

Lodève

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Lodève 2022-03-31 was last modified: by JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Lodève Lodève 31 mars 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault