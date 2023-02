Journées européennes des métiers d’art Les Sacs à M’Alice La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence Catégories d’Évènement: La Bastide-Clairence

Pyrénées-Atlantiques

Journées européennes des métiers d’art Les Sacs à M’Alice, 1 avril 2023, La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence. Journées européennes des métiers d’art Les Sacs à M’Alice Centre du Village La Bastide-Clairence Pyrenees-Atlantiques

2023-04-01 09:00:00 – 2023-04-01 18:00:00 La Bastide-Clairence

Pyrenees-Atlantiques La Bastide-Clairence EUR 0 0 Atelier destiné au jeune public (3-16 ans), explication du tannage, des métiers et des différents cuirs.

Réservation obligatoire, groupes de 4 à 6 enfants maximum. Atelier destiné au jeune public (3-16 ans), explication du tannage, des métiers et des différents cuirs.

Réservation obligatoire, groupes de 4 à 6 enfants maximum. Les Sacs à M’Alice Les Sacs à m’Alice

La Bastide-Clairence

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: La Bastide-Clairence, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu La Bastide-Clairence Adresse Centre du Village La Bastide-Clairence Pyrenees-Atlantiques Ville La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence lieuville La Bastide-Clairence Departement Pyrenees-Atlantiques

La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence/

Journées européennes des métiers d’art Les Sacs à M’Alice 2023-04-01 was last modified: by Journées européennes des métiers d’art Les Sacs à M’Alice La Bastide-Clairence 1 avril 2023 Centre du Village La Bastide-Clairence Pyrenees-Atlantiques La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence Pyrenees-Atlantiques