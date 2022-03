Journées Européennes des Métiers d’Art: Les métiers d’art au Château de Josselin Josselin, 2 avril 2022, Josselin.

Journées Européennes des Métiers d’Art: Les métiers d’art au Château de Josselin Place de la Congrégation Château de Josselin Josselin

2022-04-02 – 2022-04-03 Place de la Congrégation Château de Josselin

Josselin Morbihan

Pas de château sans métiers d’art !

Sans les doigts habiles et l’ingéniosité des artisans d’art, pas d’argenterie finement ciselée, de mobilier richement décoré, de tapis grandioses, de blasons gravés ou de livres délicatement reliés. Sans eux, les trésors des arts décoratifs français n’auraient jamais été créés puis préservés pour arriver jusqu’à nous !

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2022, le Château de Josselin sort de ses réserves des objets remarquables, rarement exposés. A travers eux, les visiteurs pourront découvrir plusieurs métiers, comme l’orfèvrerie ou la gravure avec un parcours pédagogique spécialement adapté aux enfants.

Et comme les métiers d’art ne sont pas que patrimoine mais aussi création, plusieurs artisans seront invités à présenter leur travail dans l’enceinte du Domaine (programmation détaillée à venir).

Exceptionnellement, la visite libre est proposée à un tarif réduit (7 €/adulte et 4 €/enfant de 7 à 14 ans). A travers les métiers d’art, venez découvrir le Château de Josselin autrement ; vous pourrez poursuivre votre visite dans le parc du Château et au Musée de Poupées et de Jouets. Programmation jeune public de 6 à 12 ans.

+33 2 97 22 36 45

Pas de château sans métiers d’art !

Sans les doigts habiles et l’ingéniosité des artisans d’art, pas d’argenterie finement ciselée, de mobilier richement décoré, de tapis grandioses, de blasons gravés ou de livres délicatement reliés. Sans eux, les trésors des arts décoratifs français n’auraient jamais été créés puis préservés pour arriver jusqu’à nous !

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2022, le Château de Josselin sort de ses réserves des objets remarquables, rarement exposés. A travers eux, les visiteurs pourront découvrir plusieurs métiers, comme l’orfèvrerie ou la gravure avec un parcours pédagogique spécialement adapté aux enfants.

Et comme les métiers d’art ne sont pas que patrimoine mais aussi création, plusieurs artisans seront invités à présenter leur travail dans l’enceinte du Domaine (programmation détaillée à venir).

Exceptionnellement, la visite libre est proposée à un tarif réduit (7 €/adulte et 4 €/enfant de 7 à 14 ans). A travers les métiers d’art, venez découvrir le Château de Josselin autrement ; vous pourrez poursuivre votre visite dans le parc du Château et au Musée de Poupées et de Jouets. Programmation jeune public de 6 à 12 ans.

Place de la Congrégation Château de Josselin Josselin

dernière mise à jour : 2022-03-07 par