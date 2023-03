Journées Européennes des Métiers d’Art : Les entrepreneur(e)s d’Arcoop mettent en avant les métiers d’art Arcoop Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Journées Européennes des Métiers d’Art : Les entrepreneur(e)s d’Arcoop mettent en avant les métiers d’art Arcoop, 31 mars 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d’Art : Les entrepreneur(e)s d’Arcoop mettent en avant les métiers d’art 2 Rue Camille Claudel Arcoop Romans-sur-Isère Drôme Arcoop 2 Rue Camille Claudel

2023-03-31 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-31 17:00:00 17:00:00

Drôme Les entrepreneur-e-s d’Arcoop mettent en avant les métiers d’art +33 4 75 23 53 45 Arcoop 2 Rue Camille Claudel Romans-sur-Isère

