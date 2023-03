Journées Européennes des Métiers d’Art : Les artisants d’art subliment le Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Journées Européennes des Métiers d’Art : Les artisants d’art subliment le Musée de la Chaussure Rue Bistour, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère . Journées Européennes des Métiers d’Art : Les artisants d’art subliment le Musée de la Chaussure Le Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Le Musée de la Chaussure

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère

Drôme Les artisans d’art subliment le musée de la Chaussure 50 artisans d’art vous attendent dans ce lieu emblématique de Romans. musee@ville-romans26.fr Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Journées Européennes des Métiers d’Art : Les artisants d’art subliment le Musée de la Chaussure Rue Bistour 2023-04-01 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art : Les artisants d’art subliment le Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère 1 avril 2023 Drôme Le Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme