Journées Européennes des Métiers d’Art > le tannage primitif avec Nils SUTOUR, tanneur maroquinier Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 5 avril 2024.

Imaginez-vous plusieurs siècles en arrière dans un petit atelier sombre, humide et lugubre où pendent des peaux de poissons suspendues à une cordelette, dégoulinantes d’une mixture grasse et où d’autres baignent dans des seaux remplis d’une décoction d’écorce… Des outils en bois et d’autres coupants sont accrochés au mur et on entend à côté un frottement… c’est le tanneur qui assouplit ses peaux grâce à un câble à peine tendu ou au rebord d’une chaise pour pouvoir ensuite se confectionner une pochette, afin de rendre un dernier hommage à l’animal. Exposition photos et vidéos, démonstration de tannage et vente directe des produits. Tannage 100% naturel et maroquinerie 100% artisanale.

Venez découvrir l’univers du tanneur-maroquinier, un métier vieux comme le monde !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cherbourg-Octeville 16 impasse Bagatelle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie sutordruidae@gmail.com

