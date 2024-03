JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART LE COMPTOIR DU TAPISSIER Fontenay-le-Comte, vendredi 5 avril 2024.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024, le Comptoir du Tapissier vous ouvre ses portes !

Le Comptoir du Tapissier vous ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir l’ambiance de l’atelier, les différentes matières qui sont utilisées pour la réfection traditionnelle des fauteuils ainsi que pour la confection des rideaux et décors textiles de la maison.

Vous découvrirez également les outils utilisés pour notre travail. Pratiquement identiques à ceux utilisés par nos prédécesseurs depuis le XVIIIème siècle, ils nous permettent de perpétuer les gestes du tapissier et faire perdurer le savoir faire transmis par les anciens.

Le savoir-faire nécessaire à l’exercice de notre métier-passion exige un long apprentissage.

Faire et refaire les mêmes gestes inlassablement répétés permet d’acquérir la connaissance nécessaire et tendre à une maîtrise « sur le bout des doigts ». La recherche permanente d’améliorations, voire de techniques nouvelles et tendre vers la perfection sont des éléments essentiels qui créent un intérêt sans cesse renouvelé.

Bien souvent, nos clients nous disent que nous sommes des artistes. Nous aimons à leur répondre que nous sommes simplement des artisans qui tentons de pratiquer notre métier avec art, qui essayons de maitriser le savoir-faire nécessaire « sur le bout des doigts ».

Nous complétons notre ouverture au public par une exposition de photos anciennes avec pour sujets la rue des Loges, les métiers artisanaux autrefois à Fontenay ainsi que des publicités anciennes de tapissiers.

Parallèlement aux JEMA 2024, et pour rester dans le thème, le service patrimoine de la Ville de Fontenay le Comte organise 2 visites flash thématiques dans l’ancien faubourg des Loges (où nous nous situons) où la toponymie rappelle aux visiteurs l’activité artisanale passée.

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-05 12:00:00

105 rue des Loges

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

