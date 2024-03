Journées Européennes des Métiers d’Art L’Art à Loyat Lieu-dit Trégadoret Loyat, samedi 6 avril 2024.

Catherine Huré est une sculptrice passionnée par son art. Cette artiste, installée à Loyat ouvre son atelier pour présenter des œuvres uniques et originales. Des œuvres qui initient, guident, éclairent. Des œuvres réalisées avec des matériaux nobles, durables (donc transmissibles), qui donnent à chacun la liberté d’exprimer sa sensibilité naturelle et donc de construire un dialogue, un échange, à partir de l’œuvre.

Des expositions thématiques (mythes et légendes, transformations et évolutions) d’œuvres qui donnent à chacun la liberté d’exprimer sa sensibilité naturelle et donc de construire un dialogue, un échange, à partir de l’œuvre.

Son atelier est ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h (pause méridienne de 13h à 14h). .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

Lieu-dit Trégadoret 4 rue des Géraniums

Loyat 56800 Morbihan Bretagne

