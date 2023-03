JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – LALO CÉRAM Stenay Catégories d’Évènement: Meuse

Stenay

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – LALO CÉRAM, 1 avril 2023, Stenay . JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – LALO CÉRAM 17 rue basse des remparts Stenay Meuse

2023-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00 18:00:00 Stenay

Meuse Découvrez des savoir-faire, des métiers de création et de tradition. Ouverture de l’atelier « Lalo Céram » – poterie et céramique de 10h à 18h laloceram@gmail.com +33 6 51 31 23 41 Stenay

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu Stenay Adresse 17 rue basse des remparts Stenay Meuse Ville Stenay Departement Meuse Lieu Ville Stenay

Stenay Stenay Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stenay /

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – LALO CÉRAM 2023-04-01 was last modified: by JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART – LALO CÉRAM Stenay 1 avril 2023 17 rue basse des remparts Stenay Meuse Meuse Stenay

Stenay Meuse